وزير التعليم يلتقي مجلس المهن التربوية والتعليمية

عقد د. التهامي الزين حجر وزير التعليم والتربية الوطنية اجتماعاً صباح الاربعاء بمكتبه بالوزارة بأم درمان مع الأمين العام لمجلس المهن التربوية والتعليمية د.الجيلي محمود، وقد ناقش الإجتماع الخطط والمعوقات التي تواجه أداء المجلس في الفتره السابقة والسبل الكفيلة لإنجاح مهام المجلس في تقويم العملية التربوية مستقبلاً بالبلاد.

فيما أكد الأمين العام للمجلس أن المجلس استطاع ان ينجز وينفذ عدد مقدر من امتحانات مزاولة المهنة بولايات السودان كافة سداً لنقص كادر المعلمين وتجويداً للأداء وتفعيلاً للقانون رغم الظروف التي تمربها البلاد.

من جانبه أكد التهامي إهتمامه بالمجلس لدوره الفعال في انجاح الأهداف العامة للدولة والتي تصب في خلق معلم كفؤ قادر لتقويم وانجاح العملية التربوية بالبلاد، مشيداً بأداء المجلس وانجازته في الفترة السابقة داعياً لتفعيل التنسيق بين الوزارة والمجلس وصولاً للغايات المبتغاة .