مدير شرطة ولاية سنار يستقبل مدير منظمة الشهيد الإتحادي برئاسة شرطة الولاية

إستقبل اللواء شرطة/ عبداللطيف عوض بلام مدير شرطة ولاية سنار الخميس برئاسة شرطة الولاية اللواء/ مهند حسن أحمد مدير منظمة الشهيد الإتحادي.

الذي يزور الولاية حاليا وناقش اللقاء عددا من القضايا التي تصب في صالح أسر الشهداء وكيفية تقديم العون لهم والإهتمام بقضاياهم.

ومن جانبه ثمن مدير شرطة الولاية الجهود التي تبذلها المنظمة في الاهتمام بأسر الشهداء وتقديم الدعم المعنوي واللوجستي لهم وإعانتهم علي ظروف حياتهم

واضاف مدير منظمة الشهيد الإتحادي في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة بأن المنظمة تسعي لتوفيق أوضاع هذه الأسر وإعانتهم والوقوف معهم تقديرا لتضحيات شهدائهم الذين قدموا أرواحهم الطاهرة فداء لهذا الوطن .

المكتب الصحفي للشرطة