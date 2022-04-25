بمشاركة (17) لاعباً في الأكاديمية .. المُنتخب الأول يوالي التحضيرات بتشريف قادة الاتحاد





والى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تدريباته الجادة بمشاركة (17) لاعباً في أكاديمية تقانة كرة القدم بالخرطوم (2) عند الساعة التاسعة من مساء السبت 23 أبريل 2022م، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الخبير الوطني برهان تيه المدير الفني للمنتخب، وطاقمه المعاون والذي تألف من الكابتن محسن سيد المدرب العام والكابتن أحمد النور مدرب الحراس والكابتن إيهاب أبو إدريس مدرب الأحمال والدكتور أسعد سلمان أخصائي العلاج الطبيعي.. وقدم الخبير الوطني محمد عبد الله مازدا المدير الفني للاتحاد والمستشار الفني للمنتخب، العديد من اللمحات الفنيّة خلال الحِصّة التدريبيّة التي اشتملت على تمارين بدنية وفنيّة، وأفرد حيِّزاً زمنياً لعددٍ من التدريبات التخصُّصية في ختام الهجمة أداها اللاعبون بشكلٍ جيِّدٍ.

تشريفٌ إداريٌّ عالي المُستوى تواجد في المران، تقدّمه معتز محمد لطيف نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد – رئيس اللجنة القانونية وشؤون الأعضاء – ومولانا محمد أحمد سليمان (حلفا) عضو مجلس الإدارة – نائب رئيس لجنة المسابقات – وعبد الرحيم عثمان إبراهيم عضو مجلس الادارة ولجنة المنتخبات الوطنية، والدكتور أبو بكر أحمد علي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام للمنتخب، بجانب عدد من أعضاء اللجان بقيادة عوض عثمان.

المنتخب الأول بدأ تجمعه الحالي المفتوح يوم الاثنين الماضي الذي وافق 18 أبريل الجاري بغرض تجهيز العناصر التي لا تنشط مع أنديتها حالياً سواء اكان بنهاية مباريات فرقها بالدورة الأولى للممتاز أو عبر منشور لجنة المُسابقات الذي أجّل مشاركة المُقيّدين الجُدد إلى الدورة الثانية، عقب الفراغ من أداء المباريات المُؤجّلة إحقاقاً للعدالة. وخُضع صقور الجديان إلى ستة تدريبات بانتظام دون توقف، ورفض الجهاز الفني بقيادة برهان تيه الراحة حتى الآن ليرتفع المردود لدى اللاعبين من مران إلى آخر.. ويستعد المنتخب لخوض التصفيات المُؤهّلة لنهائي أمم أفريقيا في كوت ديفوار 2023م.. وقد أوقعت القرعة المنتخب في المجموعة التاسعة التي تضم إلى جانبه الكنغو الديمقراطية، الجابون وموريتانيا.. ويستهل صقور الجديان مشواره بمواجهة موريتانيا في نواكشوط خلال يونيو المقبل 2022م.

صحيفة الصيحة