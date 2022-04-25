رئيس المريخ يضع”الجاكومي” أمام 3 خيارات





يقول حازم مصطفى، إنّه سيكون مدافعًا عن مكتسبات المريخ.

وضع رئيس المريخ حازم مصطفى 3 خيارات على طاولة نائبه الأوّل محمد سيد أحمد الجاكومي، لردّ الاعتبار للمريخ وجمهوره.

وطالب حازم نائبه الجاكومي بالاعتذار لجمهور المريخ والاعتراف بكذبه، التقدّم بالاستقالة، والخضوع لمجلس محاسبة حسب اللوائح.

وقدّم حازم مصطفى، اعتذاره لأمة المريخ وأقطابه وكباره، أنّ يصل الانحدار في السلوط القيادي لرجلٍ يعتبر هو الثاني في المجلس الذي يعوّل عليه الرشد وحسن تدبير الأمور والبحث عن فرصة لرفعة والمحافظة على سمعة نادٍ كبيرٍ كالمريخ.

وأضاف”لو كان الحديث اتهاماً لشخصنا لسفهناه ولكن أن يكون للمريخ فى تاريخه وسمعته والذي من المتوقع أن يترتب على هذا الحديث الخطير عواقب وخيمة لا ينبغي أن يمر هذا الادعاء الكاذب دون محاسبة حفاظاً على حقوق ومكتسبات النادى واحتراماً لعلاقاته مع الاندية المنافسة واخلاقيات اللعبة والقوانين المنظمة لها ، ومن باب الحفاظ على حقوق المريخ وسمعته وعلاقته الطيبة وتاريخ مشاركاته فى هذه المنافسة على مر تاريخها الطويل”.

وكان محمد سيد أحمد الجاكومي، قد أشار في فيديو مسرّب زعم فيه أنّ ناديه تلقى وعدًا من الأهلي المصري بتفويت مباراة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال محمد أحمد في الفيديو أن الأهلي وعد المريخ بالتساهل في إحدى مباراتي الناديين وبمنح الأخير لاعبين في سوق الانتقالات مقابل الموافقة على خوض المواجهتين في القاهرة وليس واحدة في مصر وأخرى في السودان.

باج نيوز