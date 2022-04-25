بطريقة لا تصدق.. شاهد هكذا خدع لاعب الهلال إيغالو جميع لاعبي الشارقة





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كيف خدع لاعب الهلال إيغالو جميع لاعبي الشارقة الإماراتي في ركلة الجزاء التي نفذها زميله سالم الدوسري.

وأظهر الفيديو إمساك إيغالو الكرة ليوهم لاعبي الشارقة بأنه من سيسجل ركة الجزء فحاول اللاعبون تشتيت انتباهه وبعد لحظات ترك الكرة لسالم الدوسري الذي نجح في تسجيلها.

وخطف الهلال تعادلا قاتلا مثيرا من نظيره فريق الشارقة الإماراتى بنتيجة 2 – 2، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب “الأمير فيصل بن فهد”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى في مرحلة مجموعات دورى أبطال آسيا للموسم الحالي 2021 – 2022.

وعزز الهلال صدارته للمجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، بعد تأهله لدور الـ 16 من الجولة الماضية، بينما رفع الشارقة رصيده للنقطة 5 في المركز الثالث، ليودع البطولة بشكل رسمي.

مزمز