قرارات جديدة للجنة المسابقات





رفضت لجنة المسابقات بالاتحاد العام للكرة شكوى نادي الهلال الفاشر حول عدم قانونية مشاركة لاعب نادي المريخ الخرطوم أحمد الفاتح في المباراة التي جمعت الفريقين في الثاني و العشرين من أبريل الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الاثنين.

و قررت اللجنة رفض طلب نادي المريخ الخرطوم بتحويل مباراة فريق الكرة أمام الأهلي الخرطوم إلى مدينة عطبرة أو جبل أولياء بدلاً عن بورتسودان.

كما قررت اللجنة مخاطبة لجنة شؤون أوضاع و انتقالات اللاعبين لمدها بكشوفات و تسجيلات الأندية في الفترة التكميلية ، بجانب برمجة مباريات المرحلة الثانية من منافسة الوسيط على حسب المستوى الفني للأندية على أن تبدأ المنافسات غي العاشر من مايو المقبل بمدن كوستي، ودمدني و القضارف.

باج نيوز