النعناع.. عطر ومنافع





تحفل أوراق النعناع المعروفة بقوة لدى القدامى بكمٍ من الفوائد الصحية؛ حيث إنها تعالج عسر الهضم، وتخفف من التهاب القولون، وتعتبر مفيدة لمرضى الربو والمشكلات التنفسية، كما أنها مهمة لصحة الفم والأسنان، وتعزز قدرات الدماغ. وأكدت دراسات عدة أنها ترفع مستوى الوظائف الذهنية.

ويعزز النعناع المناعة لغناه بالفيتامينات ومضادات الأكسدة ويمنع تكون الأورام. ويحارب الاكتئاب والإجهاد ويخفف من آلام الرضاعة ويساعد في خسارة الوزن ويفيد البشرة والشعر. وأفادت دراسات حديثة أجريت عام 2019 إلى تفوقه على الأدوية التقليدية في معالجة عوارض الربو لدى الفئران.

البيان