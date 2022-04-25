إدانة ترامب بازدراء المحكمة لعدم تسليم وثائق مطلوبة





أعلنت المدعية العامة في ولاية نيويورك الأمريكية، ليتيشيا جيمس، الإثنين، أن قاضياً في الولاية أدان الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة ازدراء المحكمة لإخفاقه في تسليم الوثائق المطلوبة في إطار تحقيق حكومي حول إحدى شركاته.

وبموجب الحكم، يتوجب على ترامب إما الامتثال لأمر محكمة سابق يقضي بتسليم المستندات، أو يواجه دفع غرامة قدرها 10 آلاف دولار يوميًا عن كل يوم تأخير بتسليم تلك الأوراق إلى مكتب جيمس.

وقالت جيمس، في بيان، “اليوم سادت العدالة، لسنوات، حاول دونالد ترامب التملص من القانون، ووقف تحقيقنا القانوني الخاص به وبمعاملات شركته المالية”.

وأوضحت المدعية الأمريكية أن “حكم اليوم يؤكد أنه لا أحد فوق القانون”.

ويركز التحقيق المدني الذي تجريه جيمس على مدى سنوات على كيفية تقييم مؤسسة تابعة لترامب لأصولها، وما إذا كانت قد ضللت مسؤولي الضرائب والبنوك بشأن قيمتها.

وفي 7 أبريل/ نيسان الجاري، طالبت المدعية العامة في ولاية نيويورك بمحاسبة الرئيس الأمريكي السابق لإخفاقه في تنفيذ أمر قضائي يوجب عليه تسليم وثائق لمساعدتها في تحقيقات مدنية.

مزمز