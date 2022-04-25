توقيع مذكرة تفاهم لتصدير الأقطان السودانية





تم اليوم، توقيع مذكرة شراكة بين شركة السودان للأقطان والشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة يتم بمُوجبها تطوير صادرات الأقطان.

وأكد المدير العام لشركة السودان للأقطان عبد الله إبراهيم، أهمية تنفيذ الاتفاق لمصلحة الاقتصاد بالبلاد، معرباً عن أمله بوجود الدعم والمُساندة من قبل المسؤولين بالدولة، داعياً العاملين بالشركتين لدعم الشراكة وتطويرها.

من جانبه، قال المدير العام للشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة الفاتح عوض عبد الله، إن الشركتين تعنيان بتطوير الصادرات وإحلال الواردات وزيادة القيمة المُضافة لاعتماد الاقتصاد السوداني عليها، الى جانب ضبط الأسعار وتخفيف المضاربات، مشيرًا الى دور الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة مع وزارة المالية في توازن الميزان الخارجي والداخلي، وأعلن عن تصدير الأقطان داخل المنطقة الحرة خلال الفترة القادمة.

صحيفة الصيحة