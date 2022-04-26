انتعاش الطلب على مبيعات السيارات عقب كساد الفترة الماضية





يشهد سوق السيارات خلال الأيام الحالية، انتعاشاً كبيراً عقب فترة كساد في المبيعات والأسعار خلال الأشهر الماضية.

ويأتي الارتفاع متزامناً مع ارتفاع الدولار، بجانب سعي بعض من التجار لزيادة الأسعار لكسر الكساد الذي ساد الأسواق خلال الفترة الماضية، بجانب توافر السيولة في السوق سواء “كاش أو شيكات”.

وقال أحد التجار المتعاملين في سوق السيارات لـ(الصيحة)، ان سوق السيارات يشهد هذه الايام نوعاً من الحراك وانتعاشاً في حركتي البيع والشراء خاصةً مع اقتراب عيد الفطر المبارك وتحويلات المغتربين لودائعهم لشراء سيارات لعطلة العيد، وعزا الزيادة في اسعار السيارات الى ارتفاع الدولار والجمارك واسعار السلع في الأسواق، مشيراً الى توافر القوة الشرائية وانتعاش العرض والطلب، وقال هناك تجار خزّنوا اموالاً من السنة الماضية والآن بدأوا بشراء السيارات، وبلغ سعر الآكسنت مضلع مقاسين زيت 4.500 مليار جنيه والعربة صالون 5 مليارات جنيه والفستو أتوماتيك موديل العام 2003 الى 2004 م بحوالي 3 مليارات والتوسان موديل 2015 و2014 بحوالي 10 مليارات والتوسان موديل العام 2016 ما بين 12 الى 13 مليار جنيه والسنتافي جاز ما بين 2500 الى 3 مليارات جنيه موديلات قديمة والموديلات الحديثة 2015 الى 2017 تتراوح ما بين 10 الى 10500 مليار جنيه والبوكس موديل 2021 م في حدود 28 مليار جنيه.

صحيفة الصيحة