السيدات يتأهبن لانطلاقة الدوري والمشاركة في (سيكافا)





تقرر أن تعقد لجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد العام لكرة القدم اجتماعها الدوري الثالث الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء 26 أبريل 2022م بقاعة محمد الشيخ مدني للمؤتمرات بالمقر الرئيس للاتحاد بالخرطوم(2) برئاسة الأستاذة منال علي بشرى المنصور عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لكرة رئيسة اللجنة، ويناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة على رأسها قيام منافسة الدوري الممتاز للسيدات، ومشاركة المنتخب السوداني للسيدات في دورة شرق ووسط أفريقيا (سيكافا).

صحيفة الصيحة