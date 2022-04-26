إنفستكورب تقترب من شراء ميلان





كشفت تقارير أن “إنفستكورب”، التي تعمل في إدارة الأصول ومقرها البحرين، تقترب من إتمام صفقة شراء نادي ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم مع اقتراب نهاية المحادثات بينها وبين شركة إليوت ماندجمنت الأميركية مالكة النادي.

وقالت مصادر قريبة من الصفقة لـ “رويترز” إن المحادثات بين إنفستكورب وإليوت تتقدم اعتمادا على تقييم قيمة النادي الذي سبق له الفوز ببطولة أوروبا سبع مرات بنحو 1.8 مليار يور (1.26 مليار دولار) شاملة الديون.

وقال مصدر طلب عدم الكشف عن هويته إن الطرفين ربما يتوصلان لاتفاق نهائي يوم الجمعة المقبل لتكون بذلك أو عملية استحواذ على أحد أندية القمة في إيطاليا من قبل مستثمرين من الشرق الأوسط.

ورفض ممثلو إليوت وإنفستكورب التعليق .

العربية