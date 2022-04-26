الهلال السوداني يُكمل استثمار وتسويق شعاره





أعلن الهلال السوداني، تعاقده مع شركة إسبانية، للاستثمار في شعار ناديه وتسويقه بالوكالة، من خلال فتح اول متجر في تاريخ الفريق.

وقال الهلال عبر حسابه على موقع فيس بوك، إن إدارة الاستثمار بالنادي، ستعقد مؤتمرًا صحفيًا عقب عطلة عيد الفطر، للإعلان عن عقد الوكالة للرعاية مع شركة أوت أوف ذا بوكس” وكيل شركة كيلمي الإسبانية.

وأوضح الهلال، أن شركة أوت أوف ذا بوكس، حازت على وكالة الرعاية والإعلانات وصناعة المحتوى بالفريق السوداني.

وتابع الهلال “الشركة الوكيلة تقدمت بعرضها للنادي من ضمن شركات أخرى، وقد وقع الاختيار عليها كمسوق للعلامة التجارية، والمتاجر الخاصة بمنتجات الهلال”.

وقال النادي الأزرق إن إدارة الاستثمار ستعلن تفاصيل العقد في مؤتمر صحفي، عقب عطلة عيد الفطر المبارك.

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