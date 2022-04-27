مصر تعتزم إشراك القطاع الخاص في أصول مملوكة للدولة بـ10 مليارات دولار سنويا





نقل تلفزيون إكسترا نيوز عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قوله اليوم الثلاثاء إنه كلف حكومته بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص بالأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا ولمدة أربع سنوات.

كما نقل التلفزيون الرسمي المصري عن السيسي قوله أيضا إنه كلف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي. وكان السيسي قد أعلن من قبل عن خطط لطرح شركات تابعة للجيش في البورصة لكن لم يحدد إطارا زمنيا لذلك.

العربية نت