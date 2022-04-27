بعد سحب مصر للإندومي.. الغذاء والدواء السعودية تُعلق





علقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على قرار السلطات المصرية، بحسب جميع منتجات «الإندومي»، مشيرة إلى أن جميع المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية تخضع لاشتراطات الهيئة.

وردت هيئة الغذاء والدواء عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» على أحد المواطنين بخصوص سحب الإندومي في مصر، قائلة: «جميع المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية تخضع لاشتراطات الهيئة، كما تتابع الهيئة جميع المنتجات الغذائية المستوردة قبل وأثناء وصولها للمملكة، للتأكد من مأمونيتها ومن المواصفات القياسية المعتمدة».

سحب منتجات الإندومي في مصر

وقالت هيئة سلامة الغذاء في مصر، إنها تود إيضاح بعض الحقائق حول سحب منتج الإندومي من الأسواق، مشيرة إلى أن القرار يأتي في إطار مسؤوليات وصلاحيات الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالرقابة على تداول الغذاء. وتقوم الهيئة بالعديد من الأنشطة الرقابية على متداولي الأغذية والمنشآت الغذائية للتأكد من تحقيقهم متطلبات ومعايير سلامة الغذاء وتوفير الغذاء الآمن للمستهلك، تضمن هذه الأنشطة التأكد من وجود نظام فاعل في المنشآت الغذائية يمكنه من تتبع كافة المنتجات الغذائية التي تصنعها هذه المنشآت خلال كل مراحل السلسلة الغذائية وصولًا إلى المستهلك، وفقًا لوسائل إعلام مصرية.

وأضافت الهيئة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنها تقوم بسحب دوري لاختبارات معملية للمنتجات الغذائية المختلفة من خلال رصدها سلامة تلك المنتجات المطروحة في الأسواق بما فيها منتجات الشركات التي اعتمدتها الهيئة كمنشآت مدرجة بالقائمة البيضاء. وحللت هيئة سلامة الغذاء في مصر عينات من الأسواق لتحليل المنتج والوقوف على مدى سلامته، وتبين بعد ورود نتائج التحاليل بصلاحية الشعرية سريعة التحضير للاستهلاك الآدمي وعدم صلاحية منتج الشطة ونكهتَي الدجاج والخضار للاستهلاك الآدمي لوجود نسبة من الأفلاتوكسينات ومتبقيات المبيدات؛ حيث قررت الآتي:

– سحب المنتج من سلسلة الإمداد الغذائي وعدم تداول أكياس الشطة والنكهات غير المطابقة، ومنحها مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيًّا من الأسواق.

– إيقاف التعامل مع الشركة المنتجة للشطة حتى يتم القيام بالإجراءات التصحيحية التي تضمن خلو المنتج من الملوثات ومسببات الأمراض.

– عدم تداول نكهة الدجاج والخضار.

– إزالة الإدعاء على عبوات منتجات الشركة الخاص بفوائد فيتامين ب وأملاح معدنية من حديد وزنك وكالسيوم.

مزمز