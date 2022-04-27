هواوي تضخ 22 مليار دولار في البحث والتطوير للتغلب على العقوبات الأميركية





قلة من الشركات تكرس المزيد من إيراداتها للأبحاث مقارنة بشركة هواوي تكنولوجيز، التي يعتبر تطوير تقنيات جديدة لها أمراً يحبط عقوبات التجارة والاستثمار الأميركية المعوقة.

ضاعف عملاق التكنولوجيا الأكبر في الصين تقريباً ميزانية البحث والتطوير الخاصة به على مدار نصف العقد الماضي إلى 22.1 مليار دولار في عام 2021 – أكثر من أي شركة في العالم خارج أميركا. وهذا يمثل 22.4% من مبيعاتها في ذلك العام – ما يقرب من ضعف نسب شركة أمازون وغوغل. وأكثر من 3 مرات لمنافستها في صناعة الهواتف شركة أبل.

العربية نت