اكاديمية طيران سودانية تستعد لاستقبال أصغر طيار في العالم





أكملت أكاديمية هاي لفل للطيران بالسودان جاهزيتها لإستقبال “ماك رذرفورد” أصغر طيار في العالم الذي تعد الخرطوم من ضمن محطاته في إطار جولته حول العالم على متن طائرة صغيرة.

وشهد برنامج رحلة أصغر طيار في العالم “ماك رذرفورد” تعديل حيث كان يفترض أن يهبط أمس الإثنين بطائرته بمطار الخرطوم، وحسب جدول رحلته سيهبط الثلاثاء بمطاري الاسكندرية والقاهرة بمصر، فيما يتوجه يوم الأربعاء إلى مدينة الأقصر ومنه إلى مطار مروي بالسودان ليحط رحاله بمطار الخرطوم يوم الخميس الثامن والعشرين من هذا الشهر ومنها إلى كينيا في ذات اليوم.

وستقف طائرة”ماك رذرفورد” البالغ من العمر ستة عشر عاماً أمام هنقر شركة تطوير خدمات الطيران.

وتقرر أن يشارك عدد من طلاب هاي لفل في إستقبال الطيار مارك بمطار الخرطوم يوم الخميس.

الخرطوم:طيران بلدنا