ارتفاع المصروفات الحكومية بنسبة (104%) في 2020





سجلت موازنة العام 2020 عجزاً كلياً بلغ (198,204) ملايين جنيه تم تمويله من مصادر داخلية وخارجية.

وأشار العرض الاقتصادي والمالي لبنك السودان المركزي للفترة من يناير ـ ديسمبر 2021 إلى ارتفاع الإيرادات العامة الفعلية من (162,730) مليون جنيه في 2020، بمعدل (62,6%)، مشيراً إلى ارتفاع المصروفات الفعلية من (226,566) مليون جنيه في 2019 الى (462,797) مليون جنيه في 2020، بمعدل (104,3%).

ولفت التقرير الى انخفاض معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي من (1,3%) في 2019 إلى (1,6%) في 2020، بجانب انخفاض معدل التضخم من (365,8%) بنهاية سبتمبر 1202 إلى (318,2%) بنهاية ديسمبر 2021 .

وأشار إلى أن الحساب الجاري سجل في الربع الرابع من 2021 عجزاً قدره (683,1) مليون دولار، مقارنة بعجز قدره (293,6) مليون دولار في الربع الثالث من 2021، وعجز يربو عن الـ(2) مليون دولار في الربع المقابل من 2020، وسجل موقف الحساب الجاري والرأسمالي عجزاً (653,8) مليون دولار، مقارنة بعجز قدره (273,4) مليون دولار في الربع الثالث من 2021، وعجز قدره (2,200,0) مليون دولار في الربع المقابل من 2020.

وارتفع عرض النقود وشبه النقود من (2,9) مليون جنيه بنهاية الربع الثالث من 2021 إلى (3,2) مليون جنيه، بنهاية الربع الرابع من 2021، بمعدل (13 %)، كما ارتفع شبه النقود من (1,3) إلى (1,4) مليون جنيه بنهاية الربع الرابع من 2021 بمعدل (5 %) .

الخرطوم: هالة

صحيفة السوداني