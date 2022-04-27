السيسي يفتتح مسجد الحسين بعد التجديد





افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسجد الحسين، في القاهرة، بعد أعمال التجديد التي شملها المسجد.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية، إن السيسي افتتح مسجد الحسين بعد أعمال التجديد الشاملة للمسجد بما في ذلك المقصورة الجديدة للضريح الشريف للأمام الحسين.

وشارك السيسي في الافتتاح، السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، ورافقه الأمراء من أشقائه وأنجاله، منهم الأمير جوهر عز الدين، والأمير جعفر الصادق سيف الدين، وكذلك مفضل محمد حسن، ممثل السلطان بمصر.

سكاي نيوز