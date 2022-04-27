شروط خرافية لحسم تجديد عقد مبابي





مع بداية العد العكسي لنهاية عقد النجم كيليان مبابي في باريس سان جيرمان تتسارع تحركات النادي الفرنسي لحسم مصيره، واعتراض أي محاولة لرحيله في نهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد مبابي في حديقة الأمراء بختام الموسم الجاري، بينما لم يتوصل الطرفان بعد لأي اتفاق حاسم بشأن التجديد، إلا أن التفاؤل بات يتسلل تدريجيا إلى أروقة النادي في هذا الملف، وفقا لآخر التقارير.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن والدة مبابي مثّلت العائلة في اجتماع مع ملاك النادي في قطر قبل أيام قليلة، إذ تفاوضا بشأن التجديد.

وأكدت الصحيفة أن هذا اللقاء عزز التفاؤل لدى مسؤولي باريس سان جيرمان.

وأشارت في الوقت نفسه إلى أن والدة مبابي رحبت بتجديد عقد اللاعب لمدة موسمين، لكن مع وضع شرط جزائي عقب نهاية الموسم الأول.

وتابعت “سيتيح ذلك لمبابي خوض كأس العالم 2022 في قطر وهو لاعب في سان جيرمان، وهو ما كانت تطمح له إدارة النادي”.

وكشفت “إضافة إلى ذلك، فإن باريس سان جيرمان على استعداد لدفع راتب 50 مليون يورو سنويا لمبابي، إلى جانب 100 مليون يورو مكافئة تجديد” من أجل قطع الطريق على ريال مدريد الطامح في ضم اللاعب .

موقع كووورة