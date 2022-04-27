الهلال.. لن نصمت على تسريب المريخ





كشف مصدر رفيع المستوى في الهلال السوداني خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء أن لجنة التطبيع التي تدير النادي بصدد إصدار بيان يتعلق بالتسريب المثير للجدل الذي جاء على لسان النائب الأول لرئيس نادي المريخ السوداني محمد سيد أحمد.

وكان سيد أحمد قد أثار الجدل إذ صرح بوجود اتفاق بين إدارة ناديه ونظرائهم في الأهلي المصري لترتيب أمور المجموعة الأولى في النسخة الجارية من دوري الأبطال.

وأوضح المصدر الهلالي لكووورة اليوم “الهلال على صلة بهذا الحديث الذي أدلى به النائب الأول لرئيس المريخ، لأن فريقنا كان ضمن المجموعة نفسها، وبالتالي لن نصمت”.

وأضاف “بدأنا فعليا بخطوة أولى تتعلق بتسريب النائب الأول للمريخ، وهي إصدار بيان والآن ننتظر موافقة أعضاء لجنة التطبيع عليه”.

وأتم المصدر لكووورة “غالبا سيصدر هذا البيان خلال ساعات نهار اليوم الأربعاء”.

وفي الفيديو المسرب لسيد أحمد قال “تلقينا وعودًا من الأهلي بأنه سيتغلب على الهلال وصن داونز الجنوب أفريقي ذهابا وإيابا، مقابل تفويت نقاط إحدى مباراتينا (الأهلي والمريخ) لصالحنا، وهو ما لم يحدث”.

وكان المريخ قد اختار ملعب الأهلي في القاهرة لخوض مبارياته في دور المجموعات، بعدما حظر الكاف ملعب الفريق السوداني لعدم صلاحيته لخوض المباريات الدولية.

وانتهى دور المجموعات بتأهل صن داونز في صدارة المجموعة الأولى، يليه الأهلي، بينما ودع الهلال بحصوله على المركز الثالث، وتذيل المريخ جدول الترتيب.

جدير بالذكر أن إدارة الأهلي المصري ردت عبر كووورة في وقت سابق على التصريح المنسوب لنائب رئيس المريخ ووصفته بأنه “عبث ولا يصدقه عاقل .

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