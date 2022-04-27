شركات الذهب تحقِّق نسبة عالية من الإنتاج في الربع الأول





كشف وزير المعادن محمد بشير أبو نمو، أن شركات إنتاج الذهب حقّقت نسبة عالية من الانتاج في الربع الأول من هذا العام.

وأورد أبو نمو على صفحته في (فيسبوك)، رسماً بيانياً لخارطة تشير إلى تحقيق أعلى نسبة خلال الربع الأول من العام الحالي، وأوضح أن إجمالي الإنتاج خلال الربع الأول من العام الجاري 2022م بلغ (5.22) طن مقارنة بالربط المحدد للربع الأول بـ(4.3) طن بنسبة إنجاز بلغت (121%)، حيث يتوزع على محورين وهما محور شركات الإمتياز المنتجة والذي بلغ (2.12) طن كأعلى إنتاج خلال الربع الأول منذ العام 2017م، أما المحور الثاني فيتمثل في شركات معالجة المخلفات والذي بلغ (3.1) طن كأعلى إنتاج خلال الربع الأول منذ العام 2017م.

واعتبر أبو نمو الإنتاج الذي حقّقته الشركة السودانية للموارد المعدنية بمثابة دعم للاقتصاد الوطني، وأشاد بشركات الإنتاج، وأعلن تشجيعه الاستثمار في قطاع التعدين عبر الشركات الوطنية والأجنبية.

صحيفة الصيحة