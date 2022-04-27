جماهير الهلال في “حيرة” بسبب تغريدة بيريرا “المحذوفة”!





أبدت جماهير نادي الهلال تعجبها من محترف الفريق، اللاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا، بعد قيامه بحذف تغريدته قبل مواجهة الفريق الليلة أمام الريان القطري.

ونشر بيريرا فيديو لجماهير الفريقه عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” بعد استبعاده من مباراة فريقه أمام الريان القطري في الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، ليقوم اللاعب بعدها بدقائق بحذف التغريدة ، الأمر الذي أثار حالة من الجدل.

ويحتل فريق الهلال صدارة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، فيما يأتي الريان القطري في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

مزمز