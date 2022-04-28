جبريل إبراهيم: الأسعار حتنزل ونحن ما حركة تبع قبيلة ولا منطقة وبرنامجنا لكل السودان





أرسل الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي عدة رسائل خلال كلمته في الإفطار الرمضاني السنوي للحركة بمنزله بالخرطوم مساء الأربعاء.

وقال جبريل بأن السودان يحتاج إلى وفاق وطني وليس السعي لمسح حزب أو جهة من الوجود، وضرب مثالاً بالحزب الشيوعي عندما حاولت جهات في الماضي إقصائه عن المشاركة السياسية لكنه عاد بوسائل أخرى منها الانقلابية، كما أكّد على عدم التمترس خلف المواقف وضرورة تكوين حكومة كفاءات بمهام محددة وصولاً للانتخابات التي علينا القبول بنتيجتها مهما كانت “والحشاش يملا شبكتو”، والشعب هو الفيصل يختار من يريد أن يحكمه.

وبشأن الأوضاع الاقتصادية قال دكتور جبريل بأنهم يسعون لإسعاد المجتمع السوداني، وبحسب رصد “كوش نيوز” طمأن الجميع بأن الأمور في طريقها للانفراج “والأسعار حتنزل والعملة ما حترتفع تاني”، وأنه لن يتم توفير الغذاء للسودان فحسب وإنما لكل العالم خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وأن الزراعة هي الحل وقد بدأ الاهتمام الفعلي بتطويرها، مطالباً بعدم سبّ البلد والدهر وأن يكون جهدنا للبناء والتعمير.

وأضاف دكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية وسط عاصفة من التصفيق بأن ادعاء الصفاء العرقي غير مفيد، وأنهم كحركة ينتمون لكل السودان وليس حركة تبع قبيلة أو منطقة معيّنة، وبأن لديهم برنامج مطروح لعموم السودان.

وختم جبريل حديثه بتوجيه رسائل للنساء قائلاً بأن المرأة يجب أن تأخذ حقها بضراعها ولا ننتظر من الآخرين أن يمنحوها ذلك، وأن الحقوق تنتزع ولا تُنتظر، حيث تفاعلت النساء الموجودات ضمن ضيوف الإفطار بالهتاف والزغاريد.

ووجد حديث د. جبريل عقب الإفطار ارتياحاً واسعاً لدى المدعوين، وعبروا عن إعجابهم بكاريزما الرجل وحكمته وحُسن قيادته للأمور.

الخرطوم (كوش نيوز)