إرتفاع إنتاج الذهب لـ(5.22) أطنان في الربع الأول 2020





حققت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة أعلى نسبة إنتاج من الذهب للربع الأول من العام منذ خمس سنوات، وبلغ إجمالي إنتاج الموارد المعدنية خلال الربع الأول من العام 2022م (5.22) أطنان مقارنة بـ (4.3) أطنان في الربع الأول من العام الماضي 2021م بنسبة إنجاز بلغت (121%).

وأبان وزير المعادن، محمد بشير أبو نمُّو، أن ما حققته الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة وشركات الإنتاج العاملة في قطاع المعادن في السودان سيتم توزيعه على محورين؛ محور شركات الامتياز المنتجة الذي بلغ (2.12) طن كأعلى إنتاج خلال الربع الأول منذ العام 2017م، بينما يتمثل المحور الثاني في شركات معالجة مخلفات التعدين (الكرتة) الذي بلغ (3.1) أطنان كأعلى إنتاج خلال الربع الأول منذ العام 2017م.

ووصف الوزير ما تحقق بالخطوة الداعمة للاقتصاد الوطني، معلناً عن تشجيعه للشركات الوطنية والأجنبية للدخول في مجال الاستثمار في قطاع المعادن في السودان.

وقال مدير شركة الموارد المعدنية، مبارك أردول، إن ما تحقق من إنتاج تجاوز الربط المقدر لإنتاجية الذهب للربع الأول من العام 2022م، مؤكداً أن هذا الإنجاز لم يتم تحقيقه منذ العام 2017م، وتوقع استمرار ذلك التقدم في ظل اعتزام المزيد من الشركات المتطورة الدخول إلى مرحلة الإنتاج خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي.

صحيفة السوداني