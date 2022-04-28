مساعٍ لتوفير السيولة لشراء القمح المنتج بالنيل الأبيض





أكد المدير العام الوزير المكلف لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالنيل الأبيض، المهندس الصادق محمد عثمان، دور القطاع الخاص والشراكات التعاقدية فى دفع العملية الزراعية بالولاية، وتغيير المفاهيم التمويلية خاصة في قطاع صغار المنتجين.

جاء ذلك لدى مخاطبته الاحتفال الذي نظمته شركة الرياض الخضراء للمشاريع المروية جنوب محلية الدويم بأعياد الحصاد.

وأشار الوزير للاتصال بالجهات المختصة لتوفير السيولة لشراء القمح المنتج بالولاية، وقال إنه رغم التحديات التي واجهت هذا الموسم والمتمثلة في ارتفاع أسعار الجازولين والأسمدة وتأخير السعر التركيزي لمحصول القمح، إلا أن شركاء العملية الزراعية بذلوا جهوداً واضحة لإنجاح الموسم الشتوي، الأمر الذي أدى إلى تحقيق إنتاجية مقدرة للفدان.

صحيفة السوداني