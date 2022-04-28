الانضباط تصدم “برقو” بإيقاف طويل الأمد





عقدت لجنة الانضباط بالاتحاد السوداني لكرة القدم, اجتماعها الدوري السابع ظهر الثلاثاء 26 أبريل 2022م بالمقر الرئيس للاتحاد بالخرطوم (2) برئاسة مولانا مهدي البحر وبحضور جميع أعضائها, ونظرت في القضايا المرفوعة إليها, وبعد المداولات أصدرت القرارات التالية:

أولاً: قررت اللجنة إيقاف حسن محمد عبد الله برقو رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم الجنينة لمدة خمس سنوات عن أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم.

ثانياً: قررت اللجنة إيقاف محمد يحيى بابور سكرتير الاتحاد المحلي لكرة القدم الجنينة لمدة ثلاث سنوات عن أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم.

ثالثاً: مثل أمام اللجنة الشاذلي عبد المجيد نور رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم الخرطوم واستمعت اللجنة لأقواله وقرّرت اللجنة مواصلة النظر في القضية في جلسة 14/5/2022م.

رابعاً: قرّرت اللجنة تجديد استدعاء طه جعفر عبد الله رئيس اتحاد كسلا المحلي لكرة القدم لجلسة يوم 14/5/2022م

خامساً: قرّرت اللجنة إيقاف نشاط لاعبي الإصلاح مدني محمد الممدوح علي مهند قاسم ميرغني أحمد عبد المطلب حسن محمد آدم يعقوب محمد الأمين محمد عن مزاولة نشاطهم لمدة عام تبدأ من تاريخ الإيقاف الأول.

سادساً: قرّرت اللجنة إيقاف أعضاء الجهاز الفني والإداري لنادي الإصلاح مدني علاء الدين منور ومحمد محمود حسن بالإيقاف لمدة عام عن أي نشاط متعلق بكرة القدم.

صحيفة الصيحة