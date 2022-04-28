الهلال يضيق الخناق على المريخ في صدارة الدوري





حقق فريق الهلال فوزًا بشق الأنفس، مساء اليوم الأربعاء بمدينة عطبرة، على فريق كوبر البحراوي بنتيجة (1-0)، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة بالدوري السوداني الممتاز.

أحرز هدف الهلال في الشوط الأول مهاجمه وليد الشعلة في الدقيقة 34.

ورفع الهلال رصيده إلى 29 نقطة، متساويا مع المريخ المتصدر الذي يتفوق بفارق الأهداف، بينما تجمد كوبر في المركز الـ13 برصيد 14 نقطة.

ومن ناحية أخرى، يسعى فريق المريخ لتوسيع الفارق إلى 3 نقاط من جديد مع الهلال في الصدارة، حين يواجه اختبارا يتوقع أن يكون صعبا مساء الخميس أمام مضيفه الأهلي الخرطوم في مدينة بورتسودان، في مباراة مؤجلة من الأسبوع التاسع.

المريخ المتصدر بـ29 نقطة وفارق الأهداف، استعاد سكة الانتصارات في المبارة السابقة على حساب الهلال الأبيض، بعد تعثره بالتعادل (1-1) في مباراة قبلها أمام الهلال الفاشر.

موقع كووورة