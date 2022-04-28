أردوغان: زيارتي إلى السعودية مؤشر لبدء مرحلة تعاون جديدة





قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن زيارته التي يبدأها اليوم إلى السعودية مؤشر على الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين الشقيقين.

وعقد أردوغان مؤتمرا صحفيا في مطار أتاتورك بإسطنبول، قبيل توجهه إلى السعودية في زيارة تستغرق يومين، تلبية لدعوة الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال الرئيس التركي: “زيارتي إلى السعودية مؤشر على إرادتنا المشتركة لبدء مرحلة جديدة من التعاون بوصفنا دولتين شقيقتين”.

وأوضح أن البلدين سيستعرضان خلال زيارته العلاقات التركية السعودية بكافة أبعادها.

العربية نت