اقتصاد وأعمال
سوق السعودية تنهي تداولات الأسبوع مرتفعة فوق 13700 نقطة
أنهت سوق الأسهم السعودية آخر جلساتها قبل إجازة عيد الفطر، مرتفعة 89.96 نقطة أو 0.66% إلى 13,733.87 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات 8,567,336,858 ريالا على 151,721,872 سهما.
وكانت أسهم عناية، وأمانة للتأمين، وعِلم، الأكثر ارتفاعا بـ9.9% و9.8% و6.9% على التوالي.
فيما كانت أكوا باور، وسابك للمغذيات الزراعية، وأميانتيت، الأكثر تراجعا بـ 2% لكل منها.
أما أرامكو، والأهلي، والراجحي، فكانت الأنشط على التوالي من حيث كمية التداولات
العربية نت