بصمت وسرعة.. كلوب يجدد عقده مع ليفربول براتب أعلى





أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، الخميس، أن المدير الفني يورغن كلوب مدد عقده لعامين إضافيين، ليبقى في “أنفيلد” حتى 2026.

وساعد كلوب، الذي كان من المقرر أن ينتهي عقده السابق في 2024، ليفربول على الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الممتاز، منذ وصوله إلى النادي في 2015.

وقال المدرب الألماني في بيان: “حيوية الفريق شجعتني على التمديد. هناك الكثير من الكلمات التي يمكنني استخدامها لوصف ما أشعربه حاليا. السعادة والتواضع والامتنان والتميز والحماس من بين مشاعر كثيرة”.

سكاي نيوز