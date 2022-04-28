السعودية تدعو لتحري هلال عيد الفطر والحسابات الفلكية تحدد موعده





دعت المحكمة العليا في السعودية، اليوم الخميس، إلى تحري هلال عيد الفطر وشهر شوال مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان.

وجاء في بيان للمحكمة نشرته وكالة الأنباء السعودية إنها “ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان.”

وعبرت المحكمة العليا عن رجائها لمن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وكان بيان لمركز الفلك الدولي حدد موعد عيد الفطر في عدد من الدول الإسلامية اعتمادا على الحسابات الفلكية.

وبدأت العديد من الدول شهر رمضان المبارك يوم السبت 02 إبريل، وهذه الدول ستتحرى هلال عيد الفطر (شوال 1443 هـ) يوم السبت 30 إبريل الموافق للتاسع والعشرين من شهر رمضان فيها، في حين بدأت عدة دول شهر رمضان يوم الأحد 03 إبريل، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعمان والأردن والمغرب وغانا، وهذه الدول ستتحرى الهلال يوم الأحد 01 مايو الموافق للتاسع والعشرين من شهر رمضان فيها.

وحسب بيان مركز الفلك الدولي ومقره الإمارات، فبالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم السبت 30 إبريل، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة رمضان ثلاثين يوما، ليكون يوم الاثنين 02 مايو عيد الفطر السعيد فيها.

وأما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد 01 مايو، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة بأي وسيلة من قارة أستراليا ما حولها، وهي ممكنة بالتلسكوب فقط من وسط وغرب آسيا ومعظم أوروبا وجنوب القارة الأفريقية، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من القارة الإفريقية عدا جنوبها ومن غرب أوروبا ومن شمال قارة أمريكا ووسط أمريكا الجنوبية، في حين أن رؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى.

وعليه من المتوقع أن تعلن غالبية الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد أن عدة رمضان 29 يوما وأن يوم الاثنين 02 مايو هو عيد الفطر السعيد فيها، في حين أنه من المتوقع أن يكون العيد يوم الثلاثاء 03 مايو في كل من الهند وبنغلادش وباكستان

البيان