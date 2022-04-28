توصية بعدم تناول الأسبرين يومياً.. لهذه الفئة العمرية!





أوصت لجنة رائدة من الخبراء الأميركيين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً بعدم تناول الأسبرين للوقاية من النوبات القلبية أو السكتات الدماغية كما هو شائع.

واستندت التوصية إلى أدلة متزايدة تشير إلى أن أضرار استخدام الأسبرين اليومي تفوق أي فوائد على البالغين الأصحاء

وأوضحت الهيئة الصحية للخدمات الوقائية الأميركية USPTSF، وهي لجنة مستقلة من خبراء الصحة تقدم المشورة الصحية الوقائية للحكومة الأميركية منذ أكثر من 40 عاماً، أنها تنصح بأخذ الأسبرين وفق مستويين مرتبطين بالعمر.

الأول توصية شاملة بشأن أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، والذين يتناولون الأسبرين كإجراء وقائي، وتوصية لمن هم بين سن 40 و59 عاماً ومعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والذين تمت التوصية بمناقشة طبيبهم المعالج بما إذا كان استخدام الأسبرين يوميًا مناسبًا لهم أم لا.

بدوره، قال جون وونغ، عضو في USPTSF: إن “الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و59 عامًا، والذين ليس لديهم تاريخ من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ولكنهم معرضون لخطر أكبر ربما يستفيدون من البدء في تناول الأسبرين لمنع حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية أولى”، لكن “من المهم أن يقرروا مع أخصائي الرعاية الصحية ما إذا كان بدء تناول الأسبرين مناسبًا لهم لأن استخدام الأسبرين يوميًا ينذر بأضرار جسيمة محتملة.”

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