النساء يستجبن لعلاج «ألزهايمر» أفضل من الرجال





منحت دراسة جديدة أعدها مركز صحة الدماغ بكلية شميدت للطب بجامعة فلوريدا أتلانتيك، فرصًا جديدة للنساء، لتقليل مخاطر الإصابة بمرض «ألزهايمر».

الدراسة التى تم نشرها مؤخرًا، تدعم اتباع أنماط حياتية صحية، مثل نظام غذائى صحى وممارسة التمارين الرياضية والحد من التوتر، حيث ثبت أن هذه العادات من الممكن أن تقلل من عوامل خطر الإصابة بـ«ألزهايمر» فى كلا الجنسين، لاسيما أكثر فى النساء.

واتبعت الدراسة الجديدة مجموعة فرعية من الأشخاص الذين شاركوا فى الأساس على مدار 10 سنوات، لاختبار تأثير اتباع نمط حياة صحى على الوظيفة الإدراكية وعوامل خطر الإصابة بالخرف.

وقال مدير عيادة الوقاية من مرض «ألزهايمر» فى مركز صحة الدماغ فى كلية شميدت للطب بجامعة فلوريدا أتلانتيك، الدكتور ريتشارد إيزاكسون، إن كل فرد فى هذه الدراسة لديه تاريخ عائلى للإصابة بهذا المرض، لكن الغالبية لم تظهر عليهم علامات التدهور المعرفى عندما بدأت.

وقال «إيزاكسون» إنه من بين 154 رجلًا وامرأة شاركوا فى البحث، تم تشخيص 35 منهم بضعف إدراكى خفيف بسبب «ألزهايمر»، لكنه لم يكن شديدًا بما يكفى للتأثير على حياتهم اليومية.

المصري اليوم