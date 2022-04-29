رانغنيك يثير الشكوك حول مستقبل رونالدو في مانشستر يونايتد





قال مدرب مانشستر يونايتد المؤقت رالف رانغنيك إنه سيناقش مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع المدرب الجديد إيريك تن هاغ ومجلس الإدارة.

وعاد رونالدو إلى يونايتد مطلع الموسم الحالي بعقد لمدة عامين قادما من يوفنتوس، وسبق له الفوز بـ8 ألقاب مع يونايتد في الفترة من 2003 إلى 2009.

وسجل اللاعب البالغ عمره 37 عاما 17 هدفا في 28 مباراة بالدوري هذا الموسم، وهز الشباك في التعادل 1-1 مع ضيفه تشلسي أمس الخميس. ولا يتفوق على رونالدو في قائمة هدافي الدوري سوى محمد صلاح مهاجم ليفربول.

وأبلغ رانغنيك الصحفيين عند سؤاله عن مستقبل رونالدو “هذا شيء يجب أن نتحدث عنه أنا وإيريك ومجلس الإدارة. عقد كريستيانو ما زال ساريا لمدة عام آخر. من المهم أيضا معرفة موقفه من البقاء في النادي”.

وقال رانغنيك في مقابلة منفصلة مع شبكة “سكاي سبورتس” إن القرار النهائي ليس بيده. وأضاف “في النهاية، سيكون قرار إيريك وكريستيانو أيضا. ليس لي أن أتحدث عن ذلك لكن كريستيانو قدم أداء رائعا اليوم”.

ومع تسجيل رونالدو 8 من آخر 9 أهداف ليونايتد في الدوري، أقر رانغنيك بأن الفريق يعتمد عليه بشكل كبير، لكنه قال إن النادي سيركز على التعاقد مع مهاجمين جدد في الصيف.

وتابع المدرب الألماني “في الوقت الحالي، نعتمد كثيرا على كريستيانو، كما قدم أداء جيدا عند استحواذ تشلسي على الكرة. لكن يجب أن يكون هناك تركيز على ضم اثنين من المهاجمين الجدد بالتأكيد”.

وسيحل الهولندي تين هاغ محل رانغنيك بعد نهاية الموسم الحالي.

وابتعد يونايتد عن المركز الرابع في الدوري، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، ويحتل حاليا المركز السادس برصيد 55 نقطة متأخرا بـ5 نقاط عن أرسنال رابع الترتيب والذي يملك مباراتين مؤجلتين.

الجزيرة