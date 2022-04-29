صلاح يتوج بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز





توج النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا اليوم الجمعة في التصويت السنوي لاتحاد كتاب كرة القدم، وذلك للمرة الثانية في مسيرة لاعب ليفربول.

وحصل صلاح على 48% من الأصوات، متقدما على كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي وديكلان رايس لاعب وست هام يونايتد، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 29 عاما 30 هدفا ومنح 14 تمريرة حاسمة في 44 مباراة في كل المسابقات مع ليفربول خلال هذا الموسم، ويظل جزءا أساسيا من فريق يورغن كلوب، الذي يتأخر بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز قبل 5 مباريات من ختام الموسم.

ويسعى نادي ليفربول للتتويج برباعية تاريخية بعد فوزه في وقت سابق بكأس الرابطة، ووصوله إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، واقترابه من بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز 2- صفر في ذهاب نصف النهائي على فياريال الإسباني.

وسيستلم صلاح جائزته في الخامس من مايو/ أيار المقبل.

الجزيرة