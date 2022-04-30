شاهد بالفيديو.. القبض على شاب سوداني متخفيا بـ(العباية) النسائية يؤدي الصلاة مع النساء بغرض سرقة الهواتف بمعاونة شقيقته





في كمين محكم قام سكان أحد الأحياء بمدينة أم درمان بإلقاء القبض على شاب أثناء صلاة التراويح وفي القسم الخاص بالنساء.

وبحسب الفيديو المتداول على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ورصدته محررة موقع النيلين فقد نجح أهالي حي الواحة شرق بمحلية كرري بأم درمان بالقبض علي الشاب الذي ظهر في المقطع أثناء استجوابه من قبل الأهالي.

حيث قام الشاب الذي أقدم على عمل إجرامي خطير بمسجد الشاكرين, حيث قام بالتخفي بالعباية النسائية وهو يؤدي الصلاة مع النساء ليقوم بسرقة الجوالات برفقة شقيقته وبنت خالته( عصابة ) حسبما ذكر في اعترافاته التي تابعتها محررة موقع النيلين.

ليقوم سكان الحي وشبابه بتلقينه درسا لن ينساه وبعد ذلك قاموا بتسليمهم جميعاً لشرطة محلية كرري التي حضرت لموقع الحدث في حينها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين