التاكيد على تعديل قانون التجارة لضبط الاسواق





قال عبد الباقي عيسى المدير العام للادارة العامة للتجارة الداخلية بوزارة التجارة والتموين أن ضبط الأسواق يتطلب تعديل قانون التجارة لسنة 2009 ليشمل التجارة الداخلية والخارجية

واضاف في تصريح (لسونا ) قائلا انه لابد أن يكون القانون حذر في ظل التوجه الذي تسيير عليه الدول بتحرير الأسعار والاقتصاد ويتماشي ايضا مع الاسعار التأشيرية والرقابة علي الأسواق

واشار الي التنسيق الذي يتم مع الهئية السودانية للمواصفات والمقاييس وجهاز حماية المستهلك ومجلس المنافسة ومنع الاحتكار

وكشف عن قرار صادر من السيد وزير التجارة والتموين بتشكيل لجنة من الجهات ذات الصلة لوضع برنامج رقابة الأسواق و يستند ايضا علي قوانيين جهات اخري داعيا الجهات المختصة الي اهمية الاسراع باجازة مسودة تعديل قانون تنظيم التجارة حتي تتحقق الاهداف المرجوه .

سونا