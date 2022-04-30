تطور جديد بشأن إصابة مهاجم الهلال صالح الشهري





كشفت مصادر، عن تطورات جديدة بشأن إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، صالح الشهري، بعد نجاح عمليته الجراحية، التي خضع لها في فنلندا، بعد إصابته بقطع في وتر القدم.

ووفقا لصحيفة “الرياضية”، وقالت المصادر، إن المهاجم صالح الشهري، يستعين بساند قدم، مع العكازين بعد نزع الجبيرة، خلال الأيام المقبلة، بتوصية من الطبيب الجراح، الفنلندي لاسي ليمباينن.

وتعرَّض الشهري، في 8 أبريل الجاري، إلى قطع في وتر القدم، خلال المواجهة مع الشارقة الإماراتي في مجموعات دوري أبطال آسيا، قبل أن يخضع لعملية جراحية في فنلندا، تكللت بالنجاح.

مزمز