ليفربول يواصل مطاردة مانشستر سيتي على الصدارة بفوز صعب على نيوكاسل





حقق ليفربول فوزاً هاما على نيوكاسل بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة 35 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

رفع ليفربول رصيده إلى 82 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي «مؤقتاً»، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة الذي سيواجه ليدز يونايتد، اليوم السبت، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 43 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب «البريميرليغ».

جاء هدف ليفربول الوحيد في المباراة بالدقيقة 19، بعد تمريرة مميزة من ديوغو جوتا لزميله نابي كيتا، الذي راوغ حارس نيوكاسل وسدد الكرة في الشباك معلناً تقدم الليفر.

وتواجد الدولي المصري محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول، وحل بديلاً لساديو ماني في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

وأحرز نيوكاسل هدفاً ولكن قام حكم اللقاء إلغائه بداعي التسلل، وأهدر جوتا فرصة هدف محقق بعدما انفرد بمرمى نيوكاسل وسدد بقوة، ولكن مرت بجوار القائم.

وسنحت فرصة خطيرة لدياز في الدقيقة 84 لكنه سدد بجوار المرمى، ثم أهدر صلاح انفرادا أمام المرمى في الوقت بدل الضائع، لينتهي اللقاء بفوز الريدز بهدف دون مقابل.

البيان