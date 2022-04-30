الأمة القومي في السودان يتعهّد باسترداد الشرعية الدستوية





يقول الحزب” إنّنا في هذه الذكرى نترحمّ على أرواح شهدائنا الأبرار الذين ارتقوا في هذه المجزرة البشعة وشهدائنا الذين قدموا أرواحهم من بعدهم في الثورة إلى شهداء أحداث كرينك الأخيرة”.

تعهّد حزب الأمة القومي على المضي قدمًا في استرداد الشرعية الدستورية والحكم المدني واستكمال كافة أهداف الثورة.

جاء ذلك بحسب بيانٍ صادرٍ، السبت، أطّلع عليه”باج نيوز” لذكرى فضّ الاعتصام.

وأضاف” تعدّ المجزرة والجريمة النكراء نقطة سوداء في جبين اللجنة الأمنية التي كانت تتولى أمر البلاد حينها، وهي ذكرى لايمكن للسودانيين أن ينسوها أو يتجاوزوها دون محاسبة مرتكبيها ومن ساندوهم من قوى الردة والظلام وتحقيق العدالة.

وشدّد حزب الأمة القومي على أنّ أرواح الشهداء ودماءهم الذكية لن تذهب هدرًا، وأنّ الثورة ستعود منتصرة.

وأضاف” سيحاسب كلّ من ارتكب جرمًا في حق هذا الشعب العظيم”.

وتابع” إنّنا في هذه الذكرى الأليمة نجدد العهد على أن نمضي موحدين وبعزيمة لا تلين من أجل استرداد الشرعية الدستورية والحكم المدني واستكمال كافة أهداف ثورتنا المجيدة عبر وحدة قوي الثورة والتغيير كلها وصولاً إلى السلام الشامل والعادل و التحول الديمقراطي الكامل بإذن الله”.

وفي يونيو 2019 (29 رمضان) فضّ السلطات في السودان اعتصامًا مطالبًا بتسليم السلطة للمدنيين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم.

باج نيوز