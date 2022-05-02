قرار جديد من بنك الخرطوم بشأن سقف التحويل عبر (بنكك)





أعلن بنك الخرطوم، عن رفع سقف التحويل اليومي لجميع عملاء خدمة بنكك.

وقال البنك في رسالة نصية على هواتف العملاء اليوم الاثنين: “عملاؤنا الكرام.. يسرنا ان نفيدكم بأنه قد تم رفع سقف التحويل اليومي لجميع عملاء خدمة بنكك ليصبح 10 مليون جنيه في اليوم لحسابات عملاء بنك الخرطوم (بحد اقصى 2 مليون جنيه للمعاملة الواحدة).. كل عام وانتم بخير والبينا عامرة”.

صحيفة الصيحة