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قرار جديد من بنك الخرطوم بشأن سقف التحويل عبر (بنكك)
أعلن بنك الخرطوم، عن رفع سقف التحويل اليومي لجميع عملاء خدمة بنكك.
وقال البنك في رسالة نصية على هواتف العملاء اليوم الاثنين: “عملاؤنا الكرام.. يسرنا ان نفيدكم بأنه قد تم رفع سقف التحويل اليومي لجميع عملاء خدمة بنكك ليصبح 10 مليون جنيه في اليوم لحسابات عملاء بنك الخرطوم (بحد اقصى 2 مليون جنيه للمعاملة الواحدة).. كل عام وانتم بخير والبينا عامرة”.
صحيفة الصيحة
تعليق واحد
لأول مرة قمت بحوالة من بنك سعودي لبنك الخرطوم لزوم مصاريف العيد لثلاث بيوت وإلى اليوم لم يستلموها لذلك تجربتي الشخصية عن بنكك انه مصرف فاشل وفي نفس الوقت حولت عن طريق بنك فيصل نزلت مباشرة في حساب المستفيد خلال ٣٦ ساعة