سخرية الكثيرين من كون وجدي صالح أتهم بسرقة شاشة.. الممثل البارع باللجنة سيئة السمعة (ازالة التمكين)





الرخيصون !!

🔘1️⃣ إنهمرت آلاف من التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي تتندر على الممثل البارع باللجنة – سيئة السمعة – (ازالة التمكين) وجدي صالح.. بعد حديث واحد من زمرتهم عن سرقة وجدى لشاشة (65) بوصة عقب زيارتهم لشركة صودرت بوسطة اللجنة …

🔴2️⃣ إسترعى إنتباهي سخرية الكثيرين من وجدي كونه أتهم بسرقة شاشة ، حتى أن واحدآ خاطبه متهكمآ (شاشة ياوجدي) .. وكأنه لو حول مجموعة (سي تي سي) العملاقة لمنفعته لصفقوا له .. تاسيآ بالمثل القبيح (لو سرقت أسرق جمل) …

3️⃣🟢 السرقة سرقة ولو كانت إبره .. لكن في حقيقة الأمر أن اللجنة -سيئة السمعة- كانت لجنة رخيصة ، إنعدم الوازع الأخلاقي لدى عضويتها .. قام عملها على الإبتزاز والتشفي .. وتشوية سمعة رجال المال والأعمال والسياسيين .. من حزب المؤتمر الوطني دون سائر الأحزاب التي تقاسمت الوطني السلطة لسنوات …

🟠4️⃣ فصلت اللجنة آلاف من الموظفين والعاملين في الخدمة المدنية ، ذات مرة فصلت عاملآ بهيئة الأوقاف بمحلية بالنيل الأبيض ، شردت اللجنة قضاة ووكلاء نيابة ومستشارين ، مما كاد أن يؤدي لإنهيار المنظومة العدلية …

🔵5️⃣ كانت اللجنة الرخيصة تتدثر كذبآ بالشعار الزائف (حرية سلام عدالة) .. وهي تفصل وتسئ لسمعة الناس وتصادر ممتلكاتهم ، دون إتباع أي إجراءات محاسبة .. إستنادآ على القيل والقال .. قاطعة الطريق أمام أي متضرر أن يلجأ للقانون مدافعآ عن نفسه ، بتجميد عمل لجنة الإستئنافات …

🟡6️⃣ عندما إقتحم أعضاء اللجنة منزل رجل الأعمال “عبد الباسط حمزة” .. رفضوا لأهل بيته أن يأخذوا ملابسهم ، حيث لم يطلبوا من اللجنة أن يأخذوا شيئآ غيرها ، كريمة “عبد الباسط” والحزن يكاد يقتلها قالت لهم (بالله انتو سودانيين) ، وذوقت الحديث لأن الصحيح أن تقول (بالله انتو رجال) …

⚫7️⃣ رخيصون لكنهم يتنافسون على الوضاعة والدناءة ، أيهم يتصدر قمة (الخسة) ، أحد المتهجمين على منزل “عبد الباسط” يقتحم المطبخ ويقضم وبطريقة وقحة (تفاحة) ، و … (المابتاكلوا في بيت أبوك بسترخصك) …

🟤8️⃣ حال شبيه حدث مع أسرة النائب الأول “على عثمان محمد طه” .. طردوهم من منزلهم شر طردة .. حرم “طه” مريضة كانت تتكئ على إبنها .. رفضوا لكريماته أن يأخدن دواء والدته .. وواحد من اللجنة يقول لاحداهن (إنتو بتاجروا في الدواء) …

🟣9️⃣ هم رخيصون من أقوالهم قبل أفعالهم .. المسألة ليست شاشة ، والتي هي بمثابة (مرآة) يرون فيها أنفسهم (عراة) .. صدق الحبيب “ضياء الدين بلال” الذي فقدته البلاد لا الصحافة فقط بإغترابه .. كتب (سنتركهم يخلعون ثيابهم قطعةً قطعة ، ويتخلصون من شعارتهم الزائفة واحداً بعد آخر ، وحين تذهبُ السكرة وتحضر الفكرة ، سيجدون أنفسهم عراة أمام عينِ التاريخ …!!)

عضو باللجنة اخذ سيارة “عبد الباسط حمزة” سوداء اللون لنفسه .. وكأنه جاء بها من بيت أبيه ..!! ، الرخيص سهل التعرف عليه ولو كان وسط مائة شخص ، المواقف والأفعال تجعلك تميز (الرخيص) من (الغالي) .. سرق وجدي (شاشة) أو لم يسرق .. سرق (شاش) أو لم يسرق هو اكبر (غشاش) .. إستبدلوا (الطهر) ب (العهر) السياسي .. خدعوا الشعب السوداني ، الذي وللأسف إنساق وراءهم …

🟠🔟 آلاف السيارات من مجموعة دانفوديو ومنظمة الدعوة الإسلامية وغيرها من المؤسسات صادرتها اللجنة .. ولا أحد يعلم أين هي الآن .. صدق وزير المالية وهو يفضح اللجنة ويؤكد عدم تسلم وزارته ولو لدولار واحد منها ..!! ، هؤلاء كالطحالب التي لا تنمو إلا في المستنقعات والمياه الآسنة …

🌐⏸️ ليس الرخيص من يسرق فقط .. بل ومن يكذب كذلك .. اللجنة سيئة السمعة تتحدث عن العدالة ، ولكنها أخذت أموال الناس بالباطل ، وتقول هى أموال ملك الشعب السودان .. الشعب المخدوع لم ير شيئآ من قحت .. التي جوعته بعد أن رضخت للخارج ، ومهما يكن من أمر يالهم من (رخيصون) ، لكن حتمآ (سيذهبون) إلى مذبلة التاريخ ، بعد أن إتسخ سجل السياسة السودانية بوجود أمثالهم .. صدق “منى مناوي” عندما أطلق عليهم (أربعة طويلة) …

اسامه عبد الماجد

الاحد 1 مايو 2022

