شاهد بالصور.. مهندس سوداني يبدع في تصميم البيوت السودانية الشعبية بأشكال مُبهرة





حظي مهندس سوداني ، بإعجاب واسع في أوساط منصات التواصل الاجتماعي، بتصميماته المبهرة للبيوت السودانية الشعبية.

واستطاع المهندس السوداني ” فتح الباري” أن يبدع في تصميم بيوتنا السودانية الشعبية المعروفة في الريف والحضر، والعرش البلدي من مواد محلية.

⁩ويعد البيت الشعبي السوداني، بمختلف أشكاله صديقا للبيئة، حيث يتميز بخصائص فريدة، سواء في مواد البناء أو في تصميم البناء وتقسيمه الذي يعتمد على اتجاهات الرياح والإضاءة الطبيعية من الشمس، فطريقة تصميم البيت الشعبي السوداني وأقسامه الداخلية والخارجية تحددها عبقرية اختيار فتحاته.

ويعتمد البيت الشعبي السوداني، على الموارد الطبيعية مثل النخل والنباتات، لذلك نجده بيوتها صديقا للبيئة ومكوناته من الطبيعة، يستخدم فيه القش المدروس، حيث يدخل في مزيج البناء فتؤخذ السنبلة للطعام وساقها لصنع طوب البناء».

و«يطلى البناء من الخارج بالطمي ببراعة شديدة تعطي البيوت جمالاً وتؤهلها أن تكون جدرانها من الخارج جاهزة للطلاء الرائع، ورسم النقوش.

الخرطوم: (كوش نيوز)