والي الخرطوم يوجه بمعالجات عاجلة لمستشفى أم درمان





تفقد والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة اليوم، مستشفى أم درمان التعليمي ومستشفى محمد الأمين حامد للأطفال، يرافقه مدير عام وزارة الصحة بالولاية د. محمود القائم والمدير التنفيذي لمحلية أم درمان فيصل حسن حسين ومدير عام التأمين الصحي د. وفاق الطيب.

ووقف الوالي بمستشفى الأطفال على غرف العناية المكثفة وغرف المرضى والعنابر.

وفي مستشفى أم درمان وقف على حوادث أم درمان وعنابر المرضى ومكاتب التأمين الصحي، وعقد إجتماعاً بحضور كافة الأطراف، ناقش المشكلات التي تواجه المستشفى.

والتزمت المحلية بتحسين البيئة حول المستشفى، فيما وجه الوالي وزارة المالية ووزارة الصحة بمعالجات عاجلة ورفع الاحتياجات الضرورية للمستشفى لاجتماع سينعقد بعد العيد برئاسة الوالي ومدير عام الصحة ومدير عام المالية لتوفير الاحتياجات العاجلة، بجانب معالجة مشاريع التنمية المتوقفة بكل مستشفيات الولاية.

صحيفة الصيحة