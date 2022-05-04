بنك السودان المركزي يكشف موقف احتياطي النقد الأجنبي





استبعد مصدر مسؤول ببنك السودان المركزي ارتفاع اسعار العملات الاجنبية بعد انقضاء عطلة عيد الفطر المبارك .

ووصف في حديثه ل”الاحداث نيوز” ان توقعات تجار العملة بالسوق الموازي بارتفاع الاسعار أماني، وهم يريدون بذلك تهيئة السوق لزيادة يريدونها هم-على حد قوله- .

وقطع بأن البنك المركزي سيظل مستمرا في ضخ النقد الاجنبي للبنوك وتلبية حاجتهم لمقابلة التزامات عملائهم ، ما اعتبره بالتالي يزيد العرض ما ينفي زيادة الاسعار، واكد المصدر ان موقف الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي جيدا ومطمئن.

وكان تجار عملة توقعوا امس ارتفاع اسعار العملات الاجنبية عقب عطلة عيد الفطر المبارك وبرروا ذلك لجهة استئناف المستوردين وكثير من الاعمال نشاطها الذي كان شبه متوقفا في ايام شهر رمضان.

الخرطوم – رحاب عبدالله

الاحداث نيوز