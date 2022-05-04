سيناريو خيالي ينقل ريال مدريد لنهائي الأبطال بعد قهر مانشستر سيتي





حسم ريال مدريد عبوره لنهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز بنتيجة (3-1) مساء اليوم الأربعاء، بإياب الدور نصف النهائي، في معقل الميرنجي “سانتياجو برنابيو”.

وسجل لريال مدريد رودريجو هدفين في الدقائق 90 و(90+1)، وبنزيما (95)، بينما سجل لمانشستر سيتي رياض محرز (73).

وتأهل الميرنجي بنتجية (6-5) بمجموع لقائي الذهاب والإياب ليضرب موعدًا مع ليفربول في النهائي بالعاصمة الفرنسية باريس.

أول تهديد في المباراة، كان عبر أصحاب الأرض حيث أرسل كارفاخال كرة عرضية من الطرف الأيمن، نحو بنزيما الذي سدد كرة قوية لكنها مرت أعلى مرمى السيتي في الدقيقة 4.

وصوب كريم بنزيما كرة أخرى ومرت أعلى مرمى مانشستر سيتي في الدقيقة 11.

وكاد أن يفتتح برناردو سيلفا التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 19، فمن ركلة ركنية وصلت الكرة له داخل المنطقة وسدد على الطائر لولا تصدي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.

واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لريال مدريد على حدود منطقة الجزاء، انبرى لتنفيذها توني كروس والذي سدد بقوة لكن الكرة ارتطمت برياض محرز ومرت أعلى العارضة بقليل في الدقيقة 26.

وتألق تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، في التصدي لتصويبة قوية من فيل فودين، وحولها إلى ركنية في الدقيقة 39.

وصوب كيفن دي بروين لاعب خط وسط مانشستر سيتي، كرة قوية على حدود منطقة الجزاء، ارتطمت بدفاع الريال وتحولت إلى الركنية في الدقيقة 46.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، باغت ريال مدريد بهجمة سريعة، أهدر فينيسيوس جونيور وضع الكرة في الشباك، في الدقيقة 46، بعد تمريرة داخل المنطقة من كارفاخال مرت بجانب القائم الأيسر.

وكاد مودريتش أن يُضيف الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 52، حيث سدد كرة قوية ارتطمت بدفاع السيتي، وخرج إيدرسون حارس السيتي بشكل ساذج لتشتيت الكرة وكاد أن يُكلف فريقه هدفا.

ونجح رياض محرز في تسجيل هدف التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 73، حيث تلقى تمريرة داخل المنطقة من بيرنانردو سيلفا وسدد على يسار الحارس تيبو كورتوا.

وتألق تيبو كورتوا في التصدي لتصويبة صاروخية من كانسيلو لاعب مانشستر سيتي على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 85.

وقام فيرلاند ميندي بتصدي مميز، لتسديدة من جريليش لاعب السيتي، على خط المرمى، في الدقيقة 86.

وصوب جريليش لاعب مانشستر سيتي، قذيفة أرضية من داخل منطقة الجزاء مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 87.

وقلص رودريجو جويس النتيجة بهدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 90، حيث تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من زميله كريم بنزيما وأسكن الكرة في الشباك.

وأضاف رودريجو هدف التعادل القاتل في الدقيقة 91، إذ تلقى كرة عرضية من الجانب الأيمن عبر داني كارفاخال وسدد كرة رأسية في شباك إيدرسون.

واتجهت المباراة للأشواط الإضافية، وصوب كريم بنزيما كرة قوية تصدى لها إيدرسون على مرتين في الدقيقة 92.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لريال مدريد، إثر تدخل عنيف من روبن دياز على بنزيما، وانبرى الفرنسي للتسديد، وسجل بنجاح الهدف الثالث، أسفل يمين المرمى، في الدقيقة 95.

وزادت محاولات مانشستر سيتي من أجل تسجيل هدف العودة في النتيجة للاتجاه لركلات الترجيح، لكن لاعبي الريال صمدوا للثوان الأخيرة، ليحسموا عبورهم للنهائي.

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