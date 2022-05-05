كاسيميرو يرد على رغبة صلاح





علق كارلوس كاسيميرو، لاعب وسط ريال مدريد على رغبة محمد صلاح، نجم ليفربول في مواجهة الملكي بالمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

وصرح كاسيميرو عبر قناة TNT سبورتس البرازيلية: “كل واحد يختار ما يريد”.

وأضاف اللاعب البرازيلي: “من الواضح أن صلاح أصيب للأسف في نهائي 2018 وقد تكون لديه هذه الرغبة في إعادة المباراة، لكن كل مباراة لها قصة مختلفة”.

وأتم كاسيميرو تصريحاته في هذا الشأن: “كان لليفربول مسيرة قوية في الوصول إلى هذا النهائي، وعلينا أن نحترمه، ونعلم أنها ستكون مباراة صعبة للغاية”.

وتأهل ريال مدريد للنهائي متخطيا مانشستر سيتي الإنجليزي، بينما أقصى ليفربول فريق فياريال الإسباني.

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو/أيار المقبل على ملعب دو فرانس.

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