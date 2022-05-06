مطالبة بتكوين اتحاد بمشروع الجزيرة من قواعد المزارعين





أكدت الندوة التفاكرية التي نظمتها مجموعة نهضة مشروع الجزيرة والمناقل اليوم بقرية طيبة الشيخ كمال الدين بمحلية الحصاحيصا تحت شعار (مشروع الجزيرة واقع الحال والمآل)، أكدت أهمية الجمعيات التعاونية لمعالجة مشاكل تمويل المزارعين وضمان التسويق المجز للمنتجات واستيعاب تداعيات التحرير الاقتصادي، إضافة لتكوين اتحاد ينبع من قواعد المزارعين.

وعزا عثمان بابكر خوجلي، مسببات الفشل بمشروع الجزيرة في الثلاثة مواسم السابقة لإرتباك سياسات الدولة تجاه الزراعة وعدم الاهتمام بالقطاع الزراعي بتوفير التقاوي المحسنة والأسمدة والتمويل والري وتشخيص الواقع، وشدد على ضرورة تضافر الجهود لتغيير واقع مشروع الجزيرة والنهوض به.

من جانبه تناول د. مصطفى سعيد، مشاكل التمويل والتسويق بمشروع الجزيرة، مشيراً لأهمية النهوض بالإنتاج وإستنهاض الهمم والاعتماد على الذات لتخفيف إنعكاسات سياسة التحرير الاقتصادي على المزارعين.

بدوره، أكد فخر الدين أحمد عوض، ضرورة إنتخاب اتحاد من القواعد بصورة ديمقراطية للإسهام في معالجة هموم وقضايا المشروع والمزارعين، ونوه لتكوين لجنة عليا للإعداد والتجهيز لقيام إتحاد للمزارعين.

صحيفة الصيحة