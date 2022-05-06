هل تعاد مباراة مصر والسنغال بعد قرارات فيفا؟





يجهز اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، حاليا ملفا قويا لتقديمه إلى المحكمة الرياضة «كاس»، لإدانة جماهير السنغال خلال مباراة مصر، التي أقيمت 29 مارس الماضي.

كانت المباراة انتهت بفوز منتخب السنغال بنتيجة 3 /1 من ضربات الجزاء، وتقدم اتحاد الكرة المصري بشكوى على خلفية أحداث شغب الجماهير السنغالية، لاعتماد نتيجة اللقاء لصالح المنتخب المصري، وهو ما رفضه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، صباح الإثنين.

وفرض «فيفا» غرامة قدرها 180 ألف دولار على الاتحاد السنغالي، وإقامة مباراة رسمية مقبلة دون حضور الجماهير، بسبب الفشل في تنفيذ قواعد السلامة وإلقاء المقذوفات في الملعب واستخدام الألعاب النارية والليزر ووجود لافتة مسيئة. كما فرض الفيفا غرامة 6 آلاف دولار على مصر بسبب «سوء سلوك» الفريق، وفقا للمصري اليوم.

وأقرت لجنة الانضباط أن العقوبات هي كل ما سيتعرض له منتخب السنغال، وأنه لن تتم إعادة اللقاء.

اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، سيقدم ملفا قويا أمام المحكمة الرياضية، ويتضمن فيديوهات جديدة لشغب الجماهير السنغالية، فضلا عن محاولة شخص سنغالي الاعتداء على محمد صلاح قائد منتخب مصر داخل فندق الإقامة، وتعطيل الجانب السنغالي وصول حافلة المنتخب الوطني إلى ملعب «ديامنياديو» الذي احتضن لقاء العودة، وعدم حصول منتخب مصر على الوقت الكافي للقيام بعملية الإحماء.

هل تعاد مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022؟

الإجابة لا أحد يتوقعها خاصة بعد قرارات فيفا التي كان متوقعا صدورها بشكل كبير برفض إعادة مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم واعتماد فوز المنتخب السنغالي وصعوده نهائيا لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

ولكن بعد تقديم اتحاد الكرة ملفا للمحكمة الرياضة «كاس»، من الممكن أن تحدث المفاجأة للجماهير المصرية، وتعاد مباراة مصر والسنغال أو يتم تغيير النتيجة لصالح المنتخب الوطني، والأيام المقبلة ستكشف القرار النهائي بشأن هذه المباراة.

كان جمال علام قال خلال تصريحات سابقة «لن نترك حقنا وسنصعد الأمر إلى المحكمة الرياضية، لإيضاح ما تعرضت له البعثة المصرية في داكار».

وأكد علام أن الاتحاد لن يعارض الغرامة المالية الموقعة على منتخب مصر نظرًا لكونها متعلقة بسوء سلوك بعض اللاعبين.

ويتواجد منتخب السنغال في المجموعة الأولى لـكأس العالم بجانب قطر وهولندا والإكوادور.

البيان